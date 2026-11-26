Esto complicaría las aspiraciones de algunos precandidatos hombres como el panista Carlos de la Fuente o la reelección del priista César Garza Arrendondo.

La próxima semana, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL) podría resolver a favor de un colectivo de mujeres la demanda de que se aplique la paridad transversal en municipios del estado donde jamás ha habido una alcaldesa, como es el caso de San Nicolás y Apodaca.

Esto complicaría las aspiraciones de algunos precandidatos hombres como el panista Carlos de la Fuente, en San Nicolás, o la reelección del priista César Garza Arrendondo.

Y es que el TEE analiza la impugnación que interpuso el grupo integrado por las ciudadanas Miriam Arrendondo Arrambide, Gloria de Lourdes Madla López, Jennifer Coronado García y Paola Alejandra Velázquez Moreno en el sentido de que se dé paridad transversal, es decir, paridad en todos los niveles de gobierno, en 16 municipios en los que no han existido presidentas municipales.

El 18 de julio del año pasado, las mencionadas ciudadanas le solicitaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) implementar acciones afirmativas en favor de las mujeres, quienes históricamente han sido relegadas de sus derechos políticos para acceder a un cargo.

El Consejo General del organismo rechazó esta solicitud al señalar que eso le correspondía al Congreso del estado.

La resolución fue impugnada ante el TEE, que el 28 de agosto revocó la respuesta y ordenó al IEEPC emitir un nuevo acuerdo en el que se analizará la petición formulada por el colectivo.

Los consejeros rechazaron de nueva cuenta la solicitud al argumentar que entre el 9 de diciembre de 2024 y el 29 de julio de 2025, realizaron un estudio para el diseño de una acción afirmativa para revisar los criterios de las postulaciones y luego anunciaron la creación de los lineamientos de paridad de género mediante mesas de trabajo.

Eso fue nuevamente impugnado por el colectivo, el cual planteó revocar las resoluciones del IEEPC, lo cual podría ocurrir en la siguiente semana.

“(Se solicita) integrar cuatro subbloques de competitividad, conservar las tres opciones de resultados electorales previstas legalmente y las dos ubicaciones posibles de la candidatura única; asignar mujer a la candidatura única cuando corresponda a alguno de los 14 municipios comprendidos en la medida y reconocer la libre determinación partidista de su género en los demás supuestos, sujeto a las reglas de paridad aplicables. “Ordenar poblacionalmente los municipios dentro de cada subbloque; formar pares consecutivos; y aplicar la alternancia que inicia con candidatura femenina entre los municipios del conjunto de 14 históricamente excluidos que integren pares, en los términos definidos en la metodología”, señala el documento.

De acuerdo con una denuncia presentada por un colectivo de mujeres, el PRI estaría incumpliendo las reglas de paridad en Apodaca, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) enfrentaría un señalamiento similar en San Nicolás, debido a que históricamente ambos partidos han postulado únicamente a hombres en esos municipios.

El asunto se encuentra en el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, donde, de acuerdo con fuentes, los tres magistrados que integran el órgano jurisdiccional estarían discutiendo y resolviendo el tema la próxima semana.

“Revocar parcialmente el acuerdo IEEPCNL/CG/055/2026 exclusivamente en la parte materia de impugnación relativa a la acción afirmativa de paridad transversal para las presidencias municipales, así como las disposiciones correspondientes de los lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2026-2027. En consecuencia, se deja sin efectos la medida implementada por el Instituto mediante la clasificación de paridad municipal construida a partir del promedio de tres índices y la formación de pares derivada de dicha clasificación, en lo relativo a la materia impugnada, con la aclaración de que queda firme el diagnóstico institucional elaborado por el grupo de trabajo del IEEPCNL en los términos precisados en el apartado correspondiente”, señala el documento.

De aprobarse la resolución en los términos planteados, el PRI y el PAN tendrían que ajustar sus criterios de selección de candidaturas en Apodaca y San Nicolás, respectivamente, lo que podría abrir la puerta a que una mujer sea postulada por cada partido para competir por dichas alcaldías.

Cabe recordar que, históricamente, el PRI en Apodaca y el PAN en San Nicolás no han postulado a mujeres para contender por esas presidencias municipales bajo sus respectivas siglas.

Por ahora, las aspiraciones de César Garza Arredondo y Carlos de la Fuente dependerán de la decisión que adopte el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, cuyos magistrados podrían abordar y resolver el asunto la próxima semana.