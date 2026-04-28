Insiste Samuel a Congreso retomar diálogo por Presupuesto

El llamado lo lanzó durante un evento para firmar la legislación educativa actualizada previo a su publicación en el Periódico Oficial.

De nueva cuenta, y con la nueva Ley de Educación como bandera, el gobernador Samuel García urgió al Congreso de Nuevo León a que se retome el diálogo para sacar adelante el Presupuesto 2026.

En presencia de la presidenta del Poder Legislativo, la panista Itzel Castillo; así como de la diputada del PRD Perla Villarreal, el mandatario estatal aseguró que hoy existen condiciones para destrabar el Paquete Fiscal.

“Aprovecho este ánimo, este entusiasmo, para pedir al Congreso a que se retomen las pláticas del Presupuesto.

“No hay ningún obstáculo ni impedimento para volvernos a sentar, estudiar perfectamente qué requiere Nuevo León, y si sacamos un presupuesto más fácil va a ser que se aplique esta nueva Ley a la brevedad”, pidió.

El llamado lo lanzó durante un evento para firmar la legislación educativa actualizada previo a su publicación en el Periódico Oficial.

Previo a la participación del gobernador, la diputada Villarreal, quien es también presidenta de la Comisión de Educación, urgió de igual manera por consensos.

“Me hubiera gustado que saliera por mayoría (la nueva Ley), pero no fue así”, lamentó, “se que de ahora en adelante vamos a trabajar para que todos vayamos en el mismo camino y podamos realmente comprometernos tanto el Congreso como el Gobierno del Estado, y que esta vez cumpla porque ese es el primer paso, gobernador”.