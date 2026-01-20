Insiste MC con reforma judicial; PAN asegura que no hubo interés

MC coloca la reforma judicial y la paridad como prioridades del periodo legislativo, mientras el PAN cuestiona su interés previo y recuerda iniciativas pasadas

Los partidos políticos comenzaron a presentar sus agendas mínimas para el nuevo periodo legislativo, en el que Movimiento Ciudadano colocó como prioridad la reforma judicial, mientras que el PAN aseguró que en periodos anteriores esa bancada no mostró interés en el tema.

Movimiento Ciudadano prioriza reforma judicial y paridad

Durante la presentación de su agenda mínima, Movimiento Ciudadano destacó la importancia de armonizar la Constitución Local con la Federal en torno a la reforma judicial y a la reforma electoral en materia de paridad.

La coordinadora de MC, Sandra Pámanes, señaló que se trata de temas impostergables, al considerar que ya se han desarrollado mesas de trabajo sobre la reforma judicial y que la paridad debe contemplarse tanto en gabinetes como en órganos autónomos.

PAN cuestiona postura reciente de MC

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que en el periodo legislativo anterior su bancada, junto con PRI y PRD, presentó iniciativas relacionadas con la reforma judicial y la reforma electoral, sin que Movimiento Ciudadano mostrara interés.

Señalan antecedentes de iniciativas legislativas

De la Fuente afirmó que estos planteamientos se expusieron desde enero del año pasado y que, aunque puedan existir diferencias en materia electoral, existe la posibilidad de alcanzar consensos para lograr la mayoría requerida de 28 votos en el Congreso.