Insiste Adrián que Presupuesto debe tener visión municipalista

El alcalde de Monterrey se reunió con diputados donde expuso las necesidades que tiene el municipio en diferentes rubros que se necesitan fortalecer

Luego de una reunión en el Congreso del Estado, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, insistió en que el Presupuesto 2026 debe tener una visión municipalista ante los retos que enfretan todos los municipios por las necesidades de los ciudadanos.

Su reunión fue con los diputados de la Comisión Primera de Hacienda, en donde expuso las necesidades que tiene el municipio en diferentes rubros que se necesitan fortalecer en Monterrey.

“Pedimos su sensibilidad para el presupuesto del Estado, para el presupuesto general, para que sean tomada en consideración las necesidades que tienen los municipios, que sea un presupuesto también con una visión municipalista.

“Como lo hemos venido diciendo y reitero, los municipios somos los gobiernos que le entramos a resolver las necesidades de la gente, incluso que muchas veces le entramos a hacerlo con responsabilidades que no son municipales, sino que son estatales y federales y que son los municipios quienes enfrentamos esta situación con presupuestos o con participaciones que a veces no van acorde a las necesidades y al gasto que tienen”, dijo Adrián de la Garza.

Aunque no especificó cuánto, puntualizó que debe de haber un aumento en las participaciones federales que reciben los municipios.

“Cada municipio obviamente es diferente, pero creo que lo hemos venido diciendo que en el tema de aportaciones y participaciones estatales y lo que reparte el Estado de la Federación a los municipios, pudiera hacerse una revisión para incrementarse en esto y aunque sea un incremento marginal, es un incremento importante para los municipios, para poder fortalecerlos en sus ingresos.

“Para poder destinarlos a a lo que hemos estado haciendo entrarle, por ejemplo, al mantenimiento y reconstrucción de muchas escuelas al tema de transporte público, que todos los municipios tenemos apoyo en el sentido, hemos estado apoyando también a hidrrenaje en muchos de las necesidades que se están haciendo, hemos hecho obras de valor metropolitano con los recursos municipales, entre otras muchas cosas”, agregó De la Garza.

En el tema del aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) indicó que debe de haber más análisis al respecto.

“Yo creo que ese es un tema de análisis por parte del Congreso junto con el Estado que tomen la determinación pues más importante, la que más favorezca”, agregó el presidente municipal.