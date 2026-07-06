Inmunizan a mascotas durante jornada de vacunación en Guadalupe

Una vez completado el esquema inicial, los animales deben ser revacunados al menos una vez al año para mantener una buena salud

La Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo una jornada de vacunación en las instalaciones del Centro Estatal de Atención Animal (CEAA) de Guadalupe.

Como parte de las acciones para promover el bienestar animal, el secretario Raúl Lozano Caballero afirmó que buscan que decenas de cuidadores de perros y gatos acudan con sus mascotas para inmunizarlas.

"Vacunar a una mascota es un compromiso continuo con su salud. Cada dosis aplicada representa una defensa contra enfermedades y una muestra de responsabilidad afectiva hacia quienes dependen de nosotros. Estas jornadas gratuitas acercan servicios veterinarios esenciales a la comunidad y nos permiten construir una cultura de prevención y cuidado”.

Entre las vacunas se encuentran la quíntuple para caninos y la triple viral para felinos, ambas fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas.

También el personal del Centro Estatal de Atención Animal brindó orientación a las y los asistentes sobre los cuidados posteriores a la vacunación, la importancia de dar seguimiento al calendario de refuerzos y los principios básicos de la tenencia responsable.

Además, se destacó que, una vez completado el esquema inicial, los animales deben ser revacunados al menos una vez al año para mantener su inmunidad.