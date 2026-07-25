Inmuebles de Proyectos 9 servirían para indemnizar a afectados

El abogado de los denunciantes sostiene que las carpetas de investigación ya avanzan hacia etapas que permitirían recuperar buena parte de los recursos perdidos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El aseguramiento de siete desarrollos inmobiliarios de la empresa Proyectos 9 por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León “abrió el camino” para lograr la reparación del daño económico a algunos afectados, afirmó Ricardo Cerda López, abogado representante de más de una decena de denunciantes.

Sin embargo, señaló en entrevista con INFO7 que quienes tienen mayores posibilidades de recuperar su dinero son aquellos que presentaron una denuncia penal y, además, lograron que se vinculara a proceso al presunto responsable, el empresario José Lobatón.

Cerda López, quien asesora a un grupo de afectados del proyecto Gómez Morín (Las Palmas), explicó que, de las más de 400 denuncias presentadas contra la empresa por un presunto perjuicio patrimonial estimado en $1,100 millones de pesos, la estrategia jurídica ha consistido en integrar las carpetas de investigación, resguardar bienes inmuebles y solicitar el inicio de los procesos penales correspondientes.

“Los objetivos eran integrar la carpeta de investigación, asegurar los inmuebles, lo cual ya se logró; asegurar las cuentas bancarias, lo que de hecho ya fue autorizado por un juez; y solicitar la audiencia inicial. En varias de estas investigaciones ya se solicitaron audiencias iniciales, ya hubo vinculaciones a proceso y la investigación quedó formalizada a través de un proceso penal”, explicó el abogado.

Los desarrollos preservados son Sohl, Azul Moca, Amarillo Moca, Verde Moca y Lalo, ubicados en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, localizados en San Pedro Garza García.

Señaló que el propósito es mantener bajo resguardo estos inmuebles para que formen parte de la reparación del daño o, en su caso, funcionen como un mecanismo de presión para que los investigados presenten una propuesta de resarcimiento a las víctimas.

“La intención es que esos inmuebles continúen asegurados a efecto de que puedan destinarse a la reparación del daño o servir como un medio de presión para que los investigados hagan algún ofrecimiento de resarcimiento”, expresó.

También van por las cuentas bancarias

Hasta el momento, esta medida no se ha ejecutado; sin embargo, el litigante afirmó que también se encuentran en proceso las gestiones para asegurar las cuentas bancarias de la empresa.

Indicó que esto permitiría ampliar las investigaciones hacia otras personas que presuntamente participaron en el fraude.

El abogado estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado supera los $1,100 millones milloahora de pesos y recordó que existen más de 400 denuncias relacionadas con Proyectos 9.

Asimismo, señaló que hasta ahora se desconoce el monto de los recursos contenidos en dichas cuentas bancarias.