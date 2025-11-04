Iniciará pago de pensiones Bienestar noviembre-diciembre

La dispersión de apoyos Bienestar del bimestre inicia este lunes y se hará por orden de apellido hasta el 27 de noviembre.

Este lunes inicia la dispersión de recursos del bimestre noviembre–diciembre para beneficiarios de los Programas de Bienestar, la cual se llevará a cabo del 3 al 27 de noviembre.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que los depósitos se realizarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, con el fin de brindar atención ordenada ante el incremento de beneficiarios en todo el país.

Recordó que la fecha específica de pago puede consultarse en el sitio oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.

El calendario establece que la dispersión iniciará para quienes su apellido comience con la letra A, y concluirá el jueves 27 para las letras W, X, Y y Z. En el caso del programa Sembrando Vida, el depósito se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dependencia federal invita a los beneficiarios a consultar la ubicación de sucursales en: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.