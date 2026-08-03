Iniciará la UANL nuevo ciclo con más de 220 mil estudiantes

La Universidad arrancará este lunes el semestre agosto-diciembre con más de 220,000 alumnos y 17 nuevos bachilleratos técnicos en Nuevo León

Este lunes 3 de agosto de 2026, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dará inicio al ciclo escolar agosto-diciembre 2026 para los estudiantes que cursan programas bajo el sistema semestral, incluyendo los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado.

El arranque de actividades estará acompañado por la inauguración de nuevos espacios académicos en los municipios de Zuazua y Marín, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa en los niveles medio superior, superior y de posgrado.

Como parte de la expansión de su oferta académica, la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León incorporará tres nuevos programas educativos: la primera maestría de la Facultad de Música, además de tres licenciaturas enfocadas en ciberseguridad y educación, estas últimas en modalidades mixta y no escolarizada.

En el nivel medio superior, la UANL también fortalecerá su oferta con la apertura de 17 nuevos bachilleratos técnicos y dos programas de formación dual, los cuales estarán disponibles en 14 preparatorias ubicadas tanto en el área metropolitana de Monterrey como en los municipios de Doctor Arroyo, Ciénega de Flores, Hidalgo y Santiago.

Actualmente, la Universidad ofrece un total de 406 programas educativos, distribuidos en 64 correspondientes al nivel medio superior, 103 licenciaturas y 239 programas de posgrado, de los cuales 75 son especialidades, 117 maestrías y 47 doctorados.

El rector Santos Guzmán López encabezará la ceremonia de bienvenida al nuevo ciclo escolar en la Unidad Zuazua, donde recibirá a más de 220 mil estudiantes inscritos para este semestre. La comunidad universitaria desarrollará sus actividades en 29 preparatorias, 26 facultades y ocho unidades académicas distribuidas en el estado.

Con estas acciones, la UANL busca fortalecer su cobertura educativa, diversificar su oferta académica y responder a las necesidades de formación profesional y técnica de Nuevo León.