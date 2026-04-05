Inician visita de los Siete Templos en Capilla de Dulces Nombres

Feligreses continuaron con las tradiciones de la Semana Santa realizando la visita a los 7 templos durante la mañana del jueves

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Desde temprano, la visita a los 7 templos, tradición católica del Jueves Santo, estuvo muy concurrida y los regios hicieron largas filas.

El caso que llamó más la atención fue la visita a la emblemática Capilla de los Dulces Nombres, ubicada en el cruce de las calles Matamoros y Doctor Coss, en pleno corazón de Monterrey.

Como este templo es muy pequeño, quienes hicieron la enorme fila demoraron un poco más de tiempo para entrar.

La larga fila comenzó en la calle Matamoros, se extendió por Doctor Coss, luego le daba la vuelta a Padre Mier y seguía por Zuazua.

Adultos de la tercera edad en silla de ruedas y bastón, con dificultades para caminar, personas con alguna capacidad diferente y familias completas, incluyendo desde luego a bebés, formaron parte del río humano que así manifestó su fe y devoción.

Para este sacrificio, muchos siguieron esta ruta: Catedral de Monterrey, Capilla de los Dulces Nombres, Sagrado Corazón de Jesús, Basílica del Roble, Iglesia de San José, Iglesia de Dolores e Iglesia del Perpetuo Socorro.

Algunos suprimían alguno de esos templos para mejor imcorporar, según su plan, la Iglesia de San Luis Gonzaga, San Judas Tadeo, La Purísima y/o la Basílica de Guadalupe.

”Venimos con mucha fe y devoción a acompañar simbólicamente a Jesús en su pasión y muerte”, dijo una vecina de Ciudad Solidaridad, en Monterrey, que se trasladó hasta el Centro regio.

Con la visita a los 7 templos, los feligreses simbolizan que acompañan a Jesús de Nazareth en todo su sacrificio y dolor que vivió a partir de que concluyó la Última Cena y que hizo el Lavatorio de Pies a los discípulos.

Así, al recorrer 7 iglesias a pie, representan que lo van acompañando desde que fue aprehendido en el Huerto de Getsemaní, de ahí a la casa de Anás, luego a la casa de Caifás, de ahí con Poncio Pilatos, luego ante Herodes, después regresa con Pilatos y de ahí al Monte Calvario, donde finalmente muere crucificado.

Las primeras familias llegaron a las Iglesias al filo de las 6:30 horas

Aprovecharon que en el primer cuadro de la Ciudad hay diversas capillas y basílicas.

Algunos llegaron desde Guadalupe o desde La Alianza en Monterrey.

"Yo me vine el camión, desde la zona norte, al Centro de a Monterrey y a partir del primer templo comienza ese gesto de humildad o de sacrificio, y aquí ya todo el recorrido lo hago a pie”, expresó don Gonzalo.

Despliega municipio de Monterrey operativo

Con elementos de Tránsito en puntos fijos y con policías haciendo rondines, el municipio de Monterrey desplegó un operativo de seguridad afuera de los templos de mayor concurrencia de feligreses, como la Catedral Metropolitana y la Capilla de los Dulces Nombres.

Previendo una mayor asistencia de fieles católicos, las autoridades regias hicieron acto de presencia para garantizar la integridad de las familias.

Vendimia le da color

La vendimia de motivos religiosos afuera de las iglesias le dio "color” a esta tradición religiosa de visitar los 7 templos.

Así, la venta de productos incluyó rosarios, crucifijos, pan bendito, estampas religiosas, oraciones en papel enmicado, agua bendita y veladoras.

Además, palmas de laurel, souvenirs y pulseras con imágenes religiosas, entre otros artículos.

Los comerciantes instalaron sus toldos para ofrecer mercancías y hasta comida.