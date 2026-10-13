Inician vacunación contra influenza por período invernal

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, pidió proteger especialmente a grupos vulnerables ante la llegada de la temporada invernal

Para prevenir enfermedades respiratorias, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, iniciaron la campaña de vacunación invernal, con la meta de aplicar un millón 773 mil 457 dosis de biológicos contra la influenza.



En la Secundaria "Gral. Ignacio Zaragoza”, Club de Leones Número 10, en la colonia Mitras Centro en Monterrey, iniciaron la inmunización, junto con el secretario de Educación, Juan Paura.

La secretaria de Salud le aplicó la vacuna contra la influenza a Rodríguez Cantú, quien está embarazada y en tres semanas más tendrá a su tercera bebé.

Además, la secretaria de Salud aplicó la inmunización a una mujer de la tercera edad y a una niña.

La campaña es simultánea a nivel nacional y concluirá en abril del próximo año.

También en la entidad se aplicarán 902 mil 343 dosis contra Covid.

La titular de AMAR a Nuevo León exhortó a las mujeres embarazadas a vacunarse.

A su vez, Marroquín Escamilla pidió proteger especialmente a grupos vulnerables, como los menores de 6 meses a 5 años de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años de edad, personas con comorbilidades y personal de Salud.

Al arranque de la campaña acudieron representantes del IMSS y el ISSSTE.

Además, inició la jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), inmunizando a niñas y niños de quinto año de primaria.



Ese biológico previene la infección de transmisión sexual más frecuente. El objetivo es proteger a los menores antes del inicio de la vida sexual.

Las autoridades pidieron a los padres de familia cumplir con la vacunación, que es la forma más eficiente de prevenir enfermedades.