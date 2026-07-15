Inician Santa Catarina Campamentos de Verano para menores

Estos espacios permiten que las y los menores permanezcan activos mientras desarrollan habilidades y conviven en un ambiente sano

Con el propósito de ofrecer espacios seguros de aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional, el Gobierno de Santa Catarina puso en marcha los Campamentos de Verano 2026, en los que cientos de niñas, niños y adolescentes comenzaron a participar en diversas actividades en distintos puntos del municipio.

Por instrucciones del alcalde Jesús Nava Rivera, estos campamentos representan una alternativa gratuita para las familias santacatarinenses, al promover la sana convivencia, el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez.

Durante los campamentos se desarrollan dinámicas deportivas, culturales, artísticas, recreativas y de desarrollo humano, además de actividades enfocadas en fortalecer los valores y el trabajo en equipo.

Asimismo, se llevan a cabo actividades lúdicas relacionadas con la prevención, el autocuidado, la seguridad y los primeros auxilios, entre muchas otras.

Estos espacios permiten que las y los menores permanezcan activos mientras desarrollan habilidades y conviven en un ambiente sano.

"Queremos que nuestras niñas y niños disfruten al máximo sus vacaciones en espacios seguros, donde además de divertirse puedan aprender, hacer nuevos amigos y desarrollar sus talentos", expresó el edil.

Los Campamentos de Verano 2026 se desarrollarán durante el periodo vacacional en diferentes espacios públicos, centros comunitarios, unidades deportivas y bibliotecas municipales.

Por su parte, Elizabeth Galicia Ruiz, titular del DIF Municipal, señaló que continuarán realizando actividades recreativas y de esparcimiento para las niñas y los niños.

“En Santa Catarina seguiremos impulsando acciones que fortalezcan a nuestras familias”, comentó.