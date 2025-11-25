Inician reforestación de la Explanada de los Héroes

Fueron 64 árboles nativos plantados como parte de la estrategia estatal que busca alcanzar sembrar más de un millón de árboles en la zona metropolitana

La transformación de la Explanada de los Héroes, en el corazón de la Macroplaza, con la plantación de 64 árboles nativos de la región, comenzó este lunes como parte de la estrategia estatal que busca alcanzar la meta de sembrar más de un millón de árboles en la zona metropolitana.

El gobernador Samuel García, acompañado del secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó el compromiso de Nuevo León con el medio ambiente, asegurando que la entidad es "primer lugar en reforestación" a nivel nacional.

“A alguien se le ocurrió hace 40 años quitar todos los árboles del centro de Monterrey, pues hoy nos reivindicamos, hoy le decimos a México: ‘Nuevo León es ejemplo y Nuevo León es primer lugar en reforestación’,” resaltó García.

“No tengo duda de que va a ser la mejor plaza pública de todo México. Va a estar completamente diferente, arbolada y bonita.”

La plantación de estos 64 árboles tiene un objetivo crucial: generar oxígeno, capturar carbono, proporcionar sombra a la ciudad y eliminar las islas de calor, convirtiendo el espacio en un "pulmón verde".

El proyecto contempla especies icónicas y nativas de la región como 32 sabinos: Árbol icónico del país y 32 encinos roble: Árbol representativo del estado de Nuevo León.

Además, se incorporarán más de 1,500 herbáceas y arbustivas polinizadoras en las jardineras existentes.

El secretario calificó la jornada como un "día histórico" para el arbolado urbano y afirmó que este proyecto, parte de la iniciativa Bosques Ciudadanos, permitirá cumplir la ambiciosa meta de un millón de árboles plantados un año antes de que concluya el sexenio.

"Nos estamos poniendo a la vanguardia y estamos creando en el corazón de la ciudad el nuevo pulmón verde, la nueva Explanada de los Héroes", agregó Lozano Caballero.

Las autoridades aseguraron que la renovación incluye riego propio e iluminación y que, aun con la reforestación, el proyecto respetará plenamente el carácter de la explanada como sede de eventos cívicos, manifestaciones, expresiones culturales y actividades públicas.