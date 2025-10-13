Inician peregrinaciones a la Basílica con control vial

Monterrey inicia peregrinaciones a la Basílica; Tránsito pide registro previo y respetar puntos de salida para garantizar seguridad

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los fieles y prevenir incidentes viales, la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey dio a conocer este domingo el inicio oficial de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia.

Las autoridades viales hicieron un llamado a todos los grupos de feligreses que planean realizar la caminata a registrarse previamente y a respetar estrictamente los cinco puntos de salida establecidos.

Estas medidas son fundamentales para que los agentes de Tránsito puedan llevar un control de los participantes y brindar el acompañamiento y la seguridad total durante los recorridos.

El titular de Vialidad y Tránsito, Ricardo González explicó la razón de establecer puntos fijos de partida.

“Tenemos concentrados los lugares que tenemos ya contemplados para de ahí, trasladarnos a la Basílica, por qué decidimos esos lugares, por estar más próximos y evitar más congestionamientos, darles una seguridad total a las peregrinaciones y que lleguen con bien”, dijo González.

Hasta la fecha, se tienen registradas 41 peregrinaciones. La primera de ellas se realizará este domingo 12 de octubre a las 18:00 horas, partiendo desde la Parroquia San Felipe de Jesús.

Además del registro ante tránsito, los grupos deben avisar de su caminata directamente a la Basílica de Guadalupe.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración de los fieles para que la temporada de peregrinaciones se desarrolle en orden y sin contratiempos, protegiendo tanto a los peatones como a los automovilistas.

Para anotarse y asegurar el apoyo vial, los interesados deben realizar el registro a través de los siguientes medios:

Presencial: Oficinas de la Dirección de Tránsito de Monterrey, ubicadas en la Avenida Lincoln 300, Colonia Nueva Morelos.

Correo electrónico: sandra.garza@monterrey.gob.mx.

Informes: Marcar al teléfono 81 83050907 en horario de oficina.

Puntos de salida

Las autoridades municipales tienen establecidos cinco puntos de salida que son:

Alameda Mariano Escobedo: Pino Suárez, entre Aramberri y Washington, en el centro de la Ciudad. Parroquia La Purísima: Serafín Peña y Miguel Hidalgo.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús: Zaragoza y 5 de Mayo.

Parroquia San Felipe de Jesús: Juan Pablo ll y Sonora, en la Colonia Nuevo Repueblo.

Parroquia El Rosario: Río Tamesí y Río Palestina, en la Colonia Roma.

Requisitos para registro