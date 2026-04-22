Inician operaciones de Misión Nativa Escobedo; destacan impacto

Durante la inauguración, el director general de Misión Obispado, Miguel Cagnasso Cantú, subrayó que la primera torre ya está concluida en su totalidad

Con una inversión que supera los mil millones de pesos, se llevó a cabo la apertura de la primera fase de Misión Nativa Escobedo, un complejo residencial ubicado sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, en la colonia del mismo nombre. El proyecto fue presentado como una propuesta enfocada en vivienda accesible, crecimiento ordenado de la ciudad y detonación económica en el municipio.

Durante la inauguración, el director general de Misión Obispado, Miguel Cagnasso Cantú, subrayó que la primera torre ya está concluida en su totalidad, lista para ser habitada y con todos los procesos legales para su escrituración garantizados.

“Más que anunciar, hoy estamos entregando una torre completamente terminada y disponible para sus futuros residentes”, señaló.

El desarrollo contempla un total de cuatro torres habitacionales que integran diversas amenidades como alberca, cancha de pádel, espacios sociales, área para mascotas, coworking, huertos urbanos y zonas de convivencia, buscando ofrecer opciones de calidad a precios accesibles.

En su intervención, el presidente de CANADEVI Nuevo León, Javier Treviño Garza, destacó que no es común la entrega de proyectos ya concluidos en el sector, además de resaltar el valor social y económico que representa la vivienda.

“Aquí no sólo se ofrecen espacios para vivir, se fomenta la formación de familias y comunidad”, expresó.

Asimismo, mencionó que en Nuevo León existe una demanda proyectada de aproximadamente 800 mil viviendas en la próxima década, lo que hace indispensable continuar con desarrollos bien planificados.

Por su parte, Deborah Reyes Barba, directora de Caprobi, señaló que Misión Nativa refleja un concepto actual de ciudad, en el que se integran de manera eficiente vivienda, servicios, comercio y movilidad.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, indicó que el municipio ha logrado posicionarse como un punto atractivo para la inversión, gracias a la implementación de procesos digitales y programas como Permiso a la Confianza, que agilizan la autorización de nuevos proyectos.

Añadió que, en los últimos cuatro años, Escobedo ha captado más de 5 mil millones de dólares en inversión privada y generado más de 20 mil empleos, además de impulsar el desarrollo de áreas comerciales, hoteleras y logísticas.

Finalmente, se destacó que Misión Nativa Escobedo es resultado del trabajo conjunto entre la iniciativa privada, organismos empresariales y autoridades, con el objetivo de atender la demanda habitacional y promover un crecimiento urbano ordenado.

Concepto Detalle Estructura 3 Torres de 7 niveles cada una Capacidad Total 336 Departamentos (168 Modelo A / 168 Modelo B) Estacionamiento 4 niveles (392 cajones en total) Almacenamiento 15 Bodegas Planeación 3 Etapas proyectadas Seguridad Acceso controlado

Modelos de Departamento

Característica Entrepreneur A Entrepreneur B Superficie 46 m² 48 m² Recámaras 1 y 2 2 Distribución Baño, Sala, Comedor, Cocina Baño, Sala, Comedor, Cocina Exteriores Balcón Balcón Estacionamiento 1 cajón 1 cajón

Amenidades y Áreas Comunes

El proyecto destaca por una oferta integral dividida en áreas de recreación, deporte y productividad: