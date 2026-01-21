Inician obras viales en Julián Villagrán; habrá cierre parcial

El municipio de Monterrey renovará pavimento y servicios en la zona de la Central de Autobuses con trabajos que durarán cerca de un mes

El Gobierno de Monterrey realizará trabajos integrales en la calle Julián Villagrán, los cuales incluyen la instalación de concreto hidráulico y la renovación de servicios subterráneos.

Esto con el objetivo de mejorar de manera definitiva la movilidad en los alrededores de la Central de Autobuses.

Las labores comenzarán este lunes 19 de enero, por lo que se aplicará una restricción vial en el tramo comprendido entre Miguel Domínguez y la avenida Cristóbal Colón.

Restricción temporal

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas municipal, durante el periodo de intervención solo se permitirá el paso de autobuses que ingresan y salen de la Central camionera, mientras que el resto de los vehículos deberán tomar rutas alternas.

La restricción iniciará a partir de las 8:00 horas y se mantendrá por lo menos durante un mes.

Obra integral

Las autoridades detallaron que no solo se rehabilitará la superficie de rodamiento, sino que también se colocará nueva infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, gas natural y fibra óptica a mayor profundidad.

Estos trabajos buscan evitar afectaciones futuras y prolongar la vida útil del pavimento, especialmente ante el tránsito constante de vehículos pesados.

En los estudios previos se detectaron fallas en tuberías que deterioraban el pavimento y representaban un riesgo para los usuarios.

La obra se realiza en coordinación con empresarios del transporte, quienes firmaron un convenio para invertir conjuntamente en la rehabilitación total de esta importante vialidad.