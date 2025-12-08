Inician obras para dos nuevos espacios públicos en Juárez

Todos estos elementos estarán orientados a fortalecer la seguridad, la accesibilidad y el uso adecuado de los espacios públicos.

El municipio de Juárez, Nuevo León inició la construcción de dos nuevos espacios recreativos en las colonias Terranova y Hacienda Real, con el objetivo de atender la falta de infraestructura pública en zonas que por años presentaron abandono, acumulación de residuos y deterioro en sus áreas comunes.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Félix Arratia explicó que los vecinos habían solicitado desde hace tiempo la rehabilitación de estos espacios, especialmente en Terranova, donde se identificó uno de los mayores rezagos en temas de limpieza, mantenimiento y retiro de escombro.

“Hoy iniciamos la transformación de estos lugares para que dejen de ser un área olvidada y se conviertan en un espacio digno para las familias. Vamos a invertir, a construir y a entregarlos completamente nuevos, pero necesitamos algo muy importante: que la comunidad se apropie de este espacio y lo cuide”, declaró el alcalde de Juárez.

De acuerdo con el gobierno municipal, estos espacios beneficiarán directamente a más de 6 mil habitantes que viven en zonas aledañas, impactando de forma positiva en la convivencia social y en la recuperación de áreas públicas para la comunidad.

¿Qué obras se realizan actualmente en Juárez, Nuevo León?

El edil explicó que esta intervención forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura que incluye la rehabilitación de avenidas principales, la construcción del pluvial del Sabinal y la ampliación de vialidades en distintos sectores de Juárez, Nuevo León, acciones enfocadas en mejorar la movilidad y la seguridad.

¿Qué incluirán los parques de Terranova y Hacienda Real?

Las obras contemplan la instalación de canchas de pasto sintético, de 1,500 metros cuadrados en Terranova y 800 metros cuadrados en Hacienda Real, además de andadores, banquetas, áreas de ejercicio, bancas, juegos infantiles y luminarias solares.

Todos estos elementos estarán orientados a fortalecer la seguridad, la accesibilidad y el uso adecuado de los espacios públicos. Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y tendrán una duración estimada de 90 a 120 días.