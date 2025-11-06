Inician obras de ampliación de la avenida Sierra Negra en Juárez

La obra, que consta de alrededor de 1.4 kilómetros de longitud, permitirá mejorar la conectividad entre los municipios de Juárez y Guadalupe

El alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, dio inicio a los trabajos de ampliación de la avenida Sierra Negra, obra que permitirá mejorar la conectividad entre los municipios de Juárez y Guadalupe.

Durante el inicio de los trabajos, que forman parte del plan de obra pública emprendido por la actual administración, el presidente municipal señaló que esta nueva ampliación de más de un kilómetro ofrecerá una alternativa vial que ayudará a desfogar el tráfico que se genera en las avenidas Paseo El Sabinal y Arturo B. de la Garza.

Esta obra beneficiará a más de 36 mil vecinos de las colonias Paseo de la Rivera, Terranova Residencial, Mirador del Río, Vistas del Río, Privadas de Oceanía, entre otras.

Por su parte, César García Cavazos, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Juárez, indicó que la obra de 1.4 kilómetros conectará desde la calle Cañón del Sumidero hasta la calle Águila Real, y contará con tres carriles en el primer cuerpo lo que permitirá un mayor flujo vehicular.

Los trabajos, que se espera concluyan en mayo de 2026, incluirán más de 13,300 metros cuadrados de nuevas banquetas, con anchos de hasta 5 metros, una sección vial de 10.50 metros de ancho, además de 12,700 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica, lo que permitirá una mayor accesibilidad y seguridad vial para quienes habitan en la zona.