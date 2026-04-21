Inician mesas de análisis para la Nueva Ley de Educación en NL

El estado inició las mesas para la nueva Ley de Educación con enfoque en salud, inclusión y bienestar, integrando a especialistas y autoridades

El gobierno estatal inició formalmente las mesas de análisis para la Nueva Ley de Educación.

El encuentro, que reunió a las secretarías de Educación y Salud con especialistas públicos y privados, busca delinear las reglas de operación de una normativa que apuesta por la inclusión, la educación dual y el bienestar emocional.

Desde el auditorio de la Facultad de Medicina de la UANL, los titulares de Salud, Alma Rosa Marroquín, y de Educación, Juan Paura García, presentaron los ejes estratégicos que regirán esta ley, la cual emana de la visión plasmada por el Gobernador Samuel García en la Nueva Constitución del Estado.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, enfatizó que la educación es un "determinante social" que impacta directamente en la calidad de vida y longevidad de los ciudadanos.

“Desde el enfoque de salud pública implica que la educación actúa como un determinante social clave que impacta en la morbilidad, en la mortalidad, en las conductas de riesgo y también en el acceso a los servicios de salud, es decir, nos vincula directamente con el sector educativo”, destacó la funcionaria estatal.

Bajo esta premisa, la ley contempla 8 ejes prioritarios en materia de Salud Pública: Salud Mental, Inclusión y discapacidad, Medio ambiente, Estilos de vida saludables, Prevención y promoción, Determinantes sociales, Tecnología y riesgos sociales y Violencia y bienestar.

Por su parte, el Secretario de Educación, Juan Paura García, resaltó que la reforma fortalece la parte jurídica y dota a los maestros de un papel preventivo fundamental.

Si bien el docente no sustituye al médico, la nueva ley busca capacitarlos para identificar conductas o síntomas de alerta en los estudiantes, facilitando la canalización oportuna a centros expertos.

Esta serie de mesas de trabajo servirán para definir la implementación y reglamentación operativa de la ley, asegurando que los derechos constitucionales no sean "letra muerta". Con espacios dignos, seguros y un enfoque en el desarrollo emocional, Nuevo León busca consolidarse en el primer lugar nacional en calidad educativa.

Al evento asistieron la Delegada del IMSS, Miralda Aguilar, y el Director del Hospital Universitario, Oscar Vidal Gutiérrez, reforzando el respaldo institucional a esta transición hacia un modelo educativo integral y con miras al futuro.