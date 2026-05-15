Inician hermanitos tratamiento médico para padecimiento muscular

Jenny Guerra, madre de los menores, explicó que tras la difusión del caso recibió apoyo económico, emocional y mensajes de aliento por parte de la ciudadanía

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Luego de que INFO7 diera a conocer la historia de los hermanos Dair y Ulyam Márquez Guerra, diagnosticados con paraparesia espástica, la familia informó que gracias al apoyo de la comunidad ya pudieron iniciar parte de los tratamientos médicos que necesitaban con urgencia.

Jenny Guerra, madre de los menores, explicó que tras la difusión del caso recibió apoyo económico, emocional y mensajes de aliento por parte de la ciudadanía, lo que permitió costear estudios y comenzar con la aplicación de toxina botulínica.

“Hubo mucha empatía, gracias a Dios. Nos ayudaron a poder hacer el tratamiento del botox, que fuera pronto para el tratamiento de Dair, del electroencefalograma, de unos estudios de sangre que tenía, que ya tenía detenidos porque no completábamos”.

Detalló que ambos menores recibieron la primera fase de uno de los tratamientos que ya eran necesarios, esperando ver resultados en el pequeño Dair, de 3 años, la madre señaló que el medicamento busca disminuir las severas contracturas que presenta actualmente.

“Ahorita en el tratamiento, les pusieron el tratamiento del botox hoy, el primero, porque va a ser en varias facetas… se espera que lo que trae de contractura hacia un lado derecho, ese se le vaya disminuyendo y el piecito derecho lo tiene completamente torcido ya”.

Además, explicó que esperan retomar terapias físicas para mejorar la movilidad de ambos menores, en especial con Ulyam, con quien tiene la esperanza de que pueda volver a caminar.

“Tengo un chorro de esperanza y de fe que él el día de mañana pueda llegar a caminar de perdido con ayuda”.

Jenny aseguró que antes de recibir ayuda había buscado apoyo en distintas asociaciones sin éxito, por lo que reconoció sentirse sorprendida por la respuesta de la comunidad.

“Me siento totalmente agradecida y con una esperanza. Me dieron esperanza y me dieron a ver que sí hay gente, habemos gente buena todavía, de buen corazón”.