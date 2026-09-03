Inician formación 41 nuevos cadetes en Policía de Monterrey

La nueva generación está conformada por 27 cadetes enfocados en la Policía de Proximidad y 14 que se sumarán a la Guardia Auxiliar

Un grupo de 41 aspirantes ingresó a la Academia de Policía para comenzar su proceso de capacitación e integrarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, como parte de los esfuerzos para reforzar el estado de fuerza de la capital regiomontana.

La nueva generación está conformada por 27 cadetes enfocados en la Policía de Proximidad y 14 que se sumarán a la Guardia Auxiliar.

Todos ellos, señalaron las autoridades, se formarán bajo principios de legalidad, profesionalismo, disciplina y proximidad ciudadana.

Durante la ceremonia de bienvenida, el Comisario General de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz, instó a los reclutas a asumir el reto con rigor y vocación de servicio.

"Están empezando una nueva etapa en su vida, donde van a recibir una formación, en donde hay reglas y disciplina, por lo que deben estar atentos en toda su capacitación", enfatizó Sánchez Quiroz.

Esta incorporación está alineada con la estrategia de seguridad municipal ESCUDO, orientada a ampliar las capacidades operativas, de prevención y de respuesta ciudadana en el municipio.

Para garantizar las condiciones durante su adiestramiento, la corporación informó que los aspirantes a Policía de Proximidad percibirán un sueldo mensual de 15 mil pesos, mientras que los integrantes de la Guardia Auxiliar recibirán 12 mil pesos al mes.

Ambos esquemas, indicaron, incluyen servicio médico desde su primer día de formación.

En su jornada inaugural, los cadetes realizaron un recorrido por las instalaciones del centro formativo para familiarizarse con las áreas operativas e instruccionales. El evento contó con la presencia de directores y mandos de las áreas de Tránsito, Proximidad, Operaciones Especiales, Investigación e Inteligencia.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey informó que mantiene activo el proceso de reclutamiento para incorporar más elementos a las filas operativas y al área del C4.

-Sede de reclutamiento: Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía (Miguel Barragán s/n, Col. Industrial).

-Atención presencial: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

-Informes telefónicos: 81 5102 6750 (Ext. 51, 52 y 53)