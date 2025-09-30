Inician en Nuevo León semana de vacunación antirrábica

La Secretaría de Salud inició este lunes la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica y la concluirá el próximo 3 de octubre

La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Mirthala Cavazos, expresó que estas acciones son necesarias para garantizar el bienestar de la población y propiciar entornos libres de rabia.



“Hoy es el arranque estatal de intensificación de vacunación antirrábica para caninos y felinos, estamos ahorita en los 51 municipios del Estado mediante puestos en centros de Salud y en lugares estratégicos”, afirmó.



A nivel estatal, la meta para eses semana es de 80 mil dosis para perros y gatos.

El objetivo es romper la cadena de transmisión.

"Tenemos primero que proteger a los animales para prevenir que ellos puedan transmitir la rabia al humano, que es algo de suma importancia, sabemos que la población tiene sus mascotas, las traen con ellos; y si no están protegidas las mascotas, ellos también corren el riesgo”, advirtió.



Durante esta jornada se intensificarán las actividades para la prevención y el control de la rabia humana a través de la vacunación de perros y gatos que tengan un mes de edad en adelante.



El protocolo de arranque fue en la Clínica Veterinaria Municipal del municipio de García.

En colaboración con las autoridades municipales se aplicó la primera dosis de vacuna antirrábica de esta jornada.

Además, se realizó una brigada masiva en la que se instalaron módulos de vacunación.



Se colocó la Unidad Móvil estatal y se acondicionó el quirófano de la Clínica Veterinaria Municipal para dar agilidad en la atención médica de los pacientes que fueron llevados para recibir atención.



En este período, además, se intensificarán las actividades de vacunación antirrábica a través de los módulos fijos en las Unidades de Salud, Centros de Atención Canino y Felino, Centros de Bienestar Animal, así como en los recorridos de vacunación casa.

El último caso de rabia humana registrado en el país fue en el año 1986 y fue ocasionada por la mordedura de un perro.

Y el último caso ocasionado por otro animal silvestre fue en el año 1988.



“Hacemos una invitación a la población, es de suma importancia que si reciben una lesión por un perro, gato, cualquier mamífero o animal silvestre acudan inmediatamente a sus unidades de salud o con sus médicos de cabecera”, expresó.

"Es importante que si identificamos al perrito o gatito, tenemos que tenerlo en observación por diez días; y si es un animal silvestre o no está identificado, tenemos que estar haciendo vacunación a la persona que fue agredida”, explicó.