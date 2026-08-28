Inician construcción de Centro 'México Imparable', en Escobedo

Autoridades federales y municipales dieron el banderazo de inicio de obras de este Centro en la colonia San Miguel del Parque, sector San Manuel

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Representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de la alcaldía de Escobedo iniciaron en este municipio la construcción del Centro Comunitario "México Imparable”, cuya finalidad es lograr impacto social en favor, principalmente, de los jóvenes, con acciones para prevenir la violencia y atender sus causas, reconstruir el tejido social, trabajar en la salud mental, promover la activación física, el deporte, la convivencia, la inclusión social y recuperar el espacio público.

Ante cientos de vecinos, el subsecretario de Prevención de la Violencia del gobierno federal, Miguel Torruco Garza, y el encargado de Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga, dieron el banderazo de inicio de obras de este Centro en la colonia San Miguel del Parque, sector San Manuel.

La estrategia forma parte de la política pública impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este Centro tendrá capacidad para atender, diariamente, a mil jóvenes, con actividades deportivas y culturales, además de brindarles atención médica y psicológica.

La inversión en este Centro Comunitario "México Imparable”, es de 10 millones de pesos.Se construye en un terreno de 8 mil 900 metros cuadrados ytendrá multicancha techada, gimasio de box, salón de usos múltiples (para teatro, coro y danza), canchas de Futbol 7 y de volibol, trotapista y sala de ajedrez, además de área de Salud.

Torruco Garza destacó el objetivo de las políticas públicas de la presidenta de México."Es un honor estar aquí, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum y bajo el liderazgo del secretario Omar García Harfuch.

Como saben, quien lidera la estrategia nacional de la seguridad es la Presidenta", dijo.

Detalló cuáles son los cuatro ejes fundamentales: uno, atender las causas de la violencia; dos, consolidar a la Guardia Nacional; tres, realizar las labores de Inteligencia; y cuatro, la coordinación entre los diversos niveles de gobierno.

Aseguró que la instrucción de la Presidenta es clara y va dirigida a todos los servidores públicos.

"Sin importar el rango, tenemos que estar en territorio, no sólo para escuchar a los vecinos, de corazón a corazón, sino para solucionar", expuso.

Torruco Garza dijo que, en la atención a los distintos tipos de violencia, desde su Subsecretaría se coordinan con 53 dependencias del Estado Mexicano, y una acción con la Secretaría de Gobernación es la Construcción de Paz, atendiendo a los vecinos y solucionando cualquier tipo de problemática.

Además, destacó las acciones para el Desarme Voluntario, que consiste en que los ciudadanos entreguen sus armas a cambio de una remuneració económica.

En especial, resaltó el programa con los jóvenes, "tocando de puerta y de corazón a corazón" invitándolos a generar comunidad.

Y en cuanto a la estrategia de atención a las causas y la prevención de la violencia, destacó el motivo de su presencia en Escobedo: el inicio de la construcción del Centro Comunitario "México Imaparable".

"La Presidenta dio la instrucción directa al secretario Omar García Harfuch para complementar la estrategia nacional de Seguridad para atender las causas y crear estos centros comunitarios a lo largo y ancho del país, pero específicamente en 61 territorios de construcción de paz, para enfocarnos prácticamente y con mucha energía en la juventud mexicana", detalló.

Aseveró que prevención es "a través de los jóvenes y su corazón puro, los valores, los principios, las familias, el respeto y las virtudes".

"Para que antes de tomar el lado negativo de la vida, que termina en la muerte o en la cárcel, no tomen esa ruta de muerte, sino la de la vida, del progreso, de la familia, de la cultura del esfuerzo, del trabajo y del amor al prójimo", sostuvo.

Y les compartió un mensaje del boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez: trabajen en su propia disciplina.

El encargado de Despacho de la presidencia municipal de Escobedo alcaldía de Escobedo, José Antonio Quiroga, agradeció al gobierno federal.

"Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum, quiero reconocer a la Presidenta", expuso.

"No se trata sólo de espacios físicos, sino de oportunidades para los jóvenes", dijo.

Aseguró que la prevención de la violencia no empieza sólo en las canchas, sino con una serie de acciones estratégicas, atendiendo a las comunidades.

Afirmó que este Centro Comunitario será un punto de encuentro para ayudar a los jóvenes a construir su futuro.

Destacó que Escobedo trabaja todos los días para reconstruir el tejido social.

"La 4T Norteña trabaja en la transformación, se atiende y se dan resultados", precisó.

"Hoy damos un paso para construir un mejor municipio y por más oportunidades. Cuando trabajamos juntos, Escobedo es imparable", expuso.

Asistieron también Jorge Villafranca, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); e Iván Méndez, representante de la Secretaría de Gobernación.