Inician cierres viales ampliados en Barrio Antiguo

La medida contempla la aplicación de los denominados Cierres Tipo B, que estarán vigentes únicamente los fines de semana

A partir de este viernes, el Gobierno de Monterrey puso en marcha los cierres viales ampliados en el Barrio Antiguo como parte del operativo especial de movilidad y seguridad diseñado para atender la llegada de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La medida contempla la aplicación de los denominados Cierres Tipo B, que estarán vigentes únicamente los fines de semana, en un horario de 2:00 de la tarde a 6:00 de la mañana del día siguiente, con una duración de 16 horas.

Las vialidades que permanecerán cerradas a la circulación vehicular son:Mina, de Constitución a Juan Ignacio Ramón.Morelos, de Doctor Coss a Naranjo.Diego de Montemayor, de Padre Mier a Padre Jardón.Abasolo, de Doctor Coss a Naranjo.

El objetivo es ampliar la zona peatonal del Barrio Antiguo para brindar mayor seguridad a los visitantes y mejorar la movilidad en uno de los principales puntos de convivencia y recreación del centro de Monterrey.

Las autoridades municipales señalaron que el esquema de operación cuenta con tres niveles de cierre, los cuales podrán activarse dependiendo de la afluencia de personas que se registre durante el torneo internacional.

El municipio aclaró que las calles Matamoros y Padre Mier permanecerán abiertas a la circulación, aunque durante los operativos se restringirá el acceso hacia las vialidades que conectan con el interior del Barrio Antiguo.

Con estas acciones, Monterrey busca garantizar espacios más seguros y accesibles para miles de turistas y ciudadanos que acudirán a la zona durante estos días.