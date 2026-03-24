Inician campaña masiva contra dengue y rabia en Nuevo León

El estado intensifica brigadas contra el dengue con fumigación y control larvario; además, refuerza vacunación antirrábica gratuita en perros y gatos.

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La Secretaría de Salud de Nuevo León dio inicio a la Primera Jornada de la Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026 y a la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que se desarrollarán del 23 al 27 de marzo con acciones intensivas en todo el estado.

El arranque se llevó a cabo en la UNEME Escobedo, donde la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín Escamilla, aplicó las primeras dosis de la vacuna antirrábica a perros y gatos, además de dar el banderazo de salida a las brigadas que recorrerán las colonias como parte de las estrategias contra el dengue.

¿Qué acciones se implementan contra el dengue en Nuevo León?

Durante esta jornada, la funcionaria estatal explicó que, aunque las acciones son permanentes, en esta semana se intensifican con brigadas de nebulización casa por casa, medición de índices larvarios y la difusión de mensajes preventivos para fomentar la limpieza en los hogares.

Se busca reducir la proliferación del mosquito transmisor, especialmente ante las condiciones de calor y acumulación de agua, factores que favorecen su reproducción y aumentan el riesgo sanitario.

Marroquín Escamilla destacó que estas medidas han permitido una disminución en los casos, ya que en lo que va de 2026 no se han detectado contagios de dengue, a diferencia del mismo periodo del año pasado, cuando ya se contabilizaban 28 casos.

“Afortunadamente en lo que va del año no hemos identificado ningún caso, a diferencia por ejemplo, del año pasado que al inicio de la temporada en la misma semana ya teníamos 28 casos reportados; entonces estamos monitoreando muy bien todas estas intervenciones. “Estamos actuando desde la prevención y está buscando sobre todo generar conciencia porque la combinación del agua con el calor hace que los mosquitos se reproduzcan más rápidamente y generar algún riesgo para la población.”

¿En qué consiste la vacunación antirrábica de perros y gatos?

En el mismo evento se puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que contempla la aplicación de dosis en centros de salud y mediante barridos casa por casa en distintos municipios.

El objetivo es incrementar la cobertura de vacunación en animales de compañía y reducir la presencia de enfermedades transmisibles que pueden afectar a la población.

¿Cuántas vacunas se aplicarán en la jornada?

Para esta semana, la meta es aplicar 53,600 dosis de vacuna contra la rabia en perros y gatos, como parte de un plan anual que contempla alcanzar un total de 6,600,000 dosis en 2026.

La titular de Salud hizo un llamado a la población para participar en estas acciones, llevando a sus mascotas a los puntos de vacunación que serán difundidos a través de canales oficiales y redes de la dependencia.

Se informó que la vacuna estará disponible en los Centros de Salud y en brigadas móviles que buscarán cubrir la totalidad de los municipios del estado durante esta semana.