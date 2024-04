Inicia su campaña Arturo Benavides en Guadalupe

Luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aceptara todas las candidaturas de la coalición Morena – Partido Verde, el candidato a la alcaldía de Guadalupe, Arturo Benavides dio arranque a su campaña en este municipio.

Durante su primer recorrido como candidato en la colonia Cañada Blanca, Benavides aseguró que él no caerá en la llamada “guerra sucia” y que hasta compraría palomitas para disfrutar de la pelea que tendrá Movimiento Ciudadano en contra del PRI y del PAN.

“Pues que el gobernador se siga peleando con los del PRIAN, que se entretengan, ahí ellos han hecho muy buen trabajo. Estoy hasta por comprarles un ring para que se puedan ir a las tres caídas, porque uno gana otro pierde, entonces mientras ellos se están peleando yo voy a estar caminando por todas las calles de Guadalupe.

“Bueno, yo lo veo mal. Yo lo veo mal, la gente está cansada de pelear, la gente quiere que transiten las cosas y la gente quiere que le tapes el bache, que le limpies el parque, que le prendas la luminaria, la gente no gana nada con las peleas entre el PRIAN y MC…Si ellos se quieren pelear con el PRI, con el MC pues que allá ellos, ahí me compraré mis palomitas para ver bien a gusto esas peleas, gracias”, dijo el candidato.

Por otra parte, aseguró que él ganará las elecciones el próximo 2 de junio, ya que, desde antes de ser candidato, los guadalupenses ya le externaban su necesidad de que la “cuarta transformación (4T)” llegara a ese municipio.

“Claro que sí vamos a transformar Guadalupe ya llegó la 4T a Guadalupe y llegó para quedarse… La gente me pedía ya que llegara un cambio de Guadalupe, ya llegó, el día de hoy empezamos a recorrer todas las casas del municipio.

“Y me dicen mis compañeros, la gente está preguntando por ti, que dónde estás, que por qué no has venido y les digo díganle que no nos han aprobado en el instituto electoral, pero ya anoche fuimos aprobados y hoy vamos a recorrer todos los cincuenta y tantos días que nos faltan de campaña intensos desde la mañana hasta la noche tenemos ya toda la agenda cubierta con juntas vecinales recorridos”, agregó Benavides.

