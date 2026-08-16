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Inicia segundo escalón 2026 del Servicio Militar Nacional

Por: Jared Villarreal

15 Agosto 2026, 18:59

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Autoridades militares y civiles encabezaron el inicio de cursos en Apodaca para fomentar la disciplina y los valores patrios en los conscriptos.

Inicia segundo escalón 2026 del Servicio Militar Nacional
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Con el compromiso de servir a México, este sábado se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del Segundo Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, en las instalaciones del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 7-A, en Apodaca.

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La ceremonia fue encabezada por el comandante de la 7ª Zona Militar, acompañado por autoridades militares y representantes de los tres órdenes de gobierno, además de familiares de los jóvenes que iniciaron esta etapa de formación.

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Durante el acto se destacó que el Servicio Militar Nacional busca fortalecer entre los conscriptos valores como la disciplina, responsabilidad, respeto a los símbolos nacionales y amor a la patria, además de contribuir a su formación como ciudadanos comprometidos con México.

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Con el inicio de este segundo escalón, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendaron su compromiso de continuar participando en la formación cívica y disciplinaria de los jóvenes que cumplen con su deber dentro del Servicio Militar Nacional.

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