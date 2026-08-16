Inicia segundo escalón 2026 del Servicio Militar Nacional

Autoridades militares y civiles encabezaron el inicio de cursos en Apodaca para fomentar la disciplina y los valores patrios en los conscriptos.

Con el compromiso de servir a México, este sábado se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del Segundo Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, en las instalaciones del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 7-A, en Apodaca.

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la 7ª Zona Militar, acompañado por autoridades militares y representantes de los tres órdenes de gobierno, además de familiares de los jóvenes que iniciaron esta etapa de formación.

Durante el acto se destacó que el Servicio Militar Nacional busca fortalecer entre los conscriptos valores como la disciplina, responsabilidad, respeto a los símbolos nacionales y amor a la patria, además de contribuir a su formación como ciudadanos comprometidos con México.

Con el inicio de este segundo escalón, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendaron su compromiso de continuar participando en la formación cívica y disciplinaria de los jóvenes que cumplen con su deber dentro del Servicio Militar Nacional.