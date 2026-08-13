Inicia segunda ampliación del Libramiento Juárez-Apodaca

La obra abarca mil 780 metros lineales divididos en seis tramos, iniciando en la rotonda de Vistas de la Primavera —en el acceso a la colonia Vistas del Río

Con el propósito de abatir el rezago histórico en infraestructura vial y agilizar la circulación en la zona norte del municipio, la presidenta municipal, Mónica Oyervides Acosta, dio el banderazo de inicio a los trabajos de la segunda etapa de ampliación del Libramiento Juárez-Apodaca.

La obra abarca mil 780 metros lineales divididos en seis tramos, iniciando en la rotonda de Vistas de la Primavera —en el acceso a la colonia Vistas del Río— y extendiéndose hasta las colindancias con los municipios de Guadalupe, Apodaca y Pesquería.

Con esta intervención, la vialidad ampliará su capacidad de uno a dos carriles por sentido, lo que impactará de manera positiva el flujo de vehículos pesados y unidades de transporte de personal que transitan diariamente por este corredor.

"Empezamos a trabajar con la movilidad y el mejoramiento de esta parte norte del municipio, que empezamos interviniendo desde la rotonda de avenida Vistas de la Primavera, continuamos con la semaforización también en avenida Primera y ahora lo estamos haciendo ya en este tramo para lograr llegar hasta el municipio de Guadalupe", destacó la alcaldesa Oyervides Acosta.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, detalló las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales contemplan:

Estructura vial: Instalación de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor sobre una base hidráulica cementada de 15 cm, sub-base de 25 cm y mejoramiento de terracerías de 30 cm.

Señalamiento y delimitación: Colocación de mil 310 metros lineales de pintura termoplástica horizontal, 480 metros de guarnición tipo pecho de paloma y mil 290 metros de guarnición plana.

Tiempo de ejecución: Estimado en aproximadamente 150 días.

García Cavazos explicó que la intervención responde a las solicitudes de los vecinos de sectores como Vistas del Río, Terranova, Anzures y Los Puertos, quienes requerían una conexión fluida y de mayor capacidad hacia el municipio de Guadalupe, resolviendo puntos críticos de congestionamiento vial.

Esta segunda fase le da continuidad a la primera etapa ejecutada en 2025, la cual abarcó desde la Avenida Teófilo Salinas con una intervención de casi siete kilómetros y 30 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Finalmente, la alcaldesa Mónica Oyervides agradeció la comprensión de los vecinos ante las molestias temporales y exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones y respetar el señalamiento vial mientras se concluyen los trabajos.