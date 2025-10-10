Inicia San Pedro retiro de ciclovía en Avenida Alfonso Reyes

San Pedro retiró la ciclovía de Alfonso Reyes dentro de un proyecto para mejorar movilidad y seguridad en la arteria vial

San Pedro inició el retiro de la ciclovía instalada sobre la Avenida Alfonso Reyes, como parte del proyecto integral de regeneración de esta arteria vial, cuyo propósito es mejorar la movilidad y la seguridad para todos los usuarios.

De acuerdo con información oficial, actualmente se encuentra en marcha el proceso de licitación correspondiente a la primera etapa del proyecto, que abarcará el tramo comprendido entre las calles Olimpiadas y Jerónimo Treviño.

Las autoridades municipales prevén que los trabajos de construcción comiencen en las próximas semanas, una vez que se adjudique el contrato a la empresa ganadora.

El proyecto contempla diversas acciones de infraestructura, entre ellas la ampliación de banquetas, la estandarización de carriles vehiculares, la instalación de semáforos inteligentes y el retiro del cableado y postes aéreos.

Con estas modificaciones se busca generar un entorno vial más ordenado, funcional y accesible para peatones, ciclistas y automovilistas.

Como parte del rediseño, se prevé integrar un espacio lineal dentro de las banquetas destinado a la movilidad sustentable, el cual permitirá el desplazamiento de bicicletas y scooters en condiciones más seguras, en sustitución de la ciclovía actual.

La administración municipal señaló que el rediseño de Alfonso Reyes se definió a partir de estudios técnicos y consultas ciudadanas que identificaron la necesidad de reconfigurar la vialidad para optimizar el flujo vehicular y peatonal.

Durante los trabajos de retiro de la ciclovía y las labores de construcción, el estacionamiento sobre la avenida permanecerá restringido para facilitar las maniobras de maquinaria y garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes.

La regeneración de Alfonso Reyes forma parte de un programa más amplio de modernización urbana, orientado a mejorar la movilidad y la infraestructura pública en distintas zonas de San Pedro.

INFO7 dio a conocer el pasado 26 de septiembre que el ayuntamiento puso en marcha la primera fase de la regeneración de la Avenida Alfonso Reyes, que incluye la transformación de la polémica ciclovía conocida como Vía Libre, que hizo el exalcalde Miguel Treviño contra la voluntad de una mayoría de vecinos.

Con la nueva propuesta, la ciclovía será movida de lugar, y eso ampliará los carriles para automóviles, pero dicha vía para ciclistas seguirá funcionando de manera menos peligrosa y más recreativa, al colocarse dentro del espacio de las banquetas, que también crecerán.

El proyecto tiene una inversión cercana a los $300 millones de pesos.

Con este proyecto, la actual imagen de la ciclovía Vía Libre cambiará sus dimensiones, pasando de 3.05 metros (m) a 3.50 metros.

Una de las transformaciones clave será la redefinición del espacio para ciclistas, a diferencia de la actual Vía Libre, creada durante la primera gestión de Treviño.

La nueva propuesta busca integrar un carril dentro de la banqueta para bicicletas de uso recreativo, pensado para la convivencia ciudadana y no para ciclistas deportivos.

La banqueta, que actualmente mide entre 1.18 y 2 m, crecerá hasta 3.46 m, integrando este metro de ciclovía.

Los trabajos que se proyectan dentro de este presupuesto son terracerías, obra civil, albañilería, regeneración y colocación de áreas verdes, así como la reubicación del cableado aéreo a un sistema de ductos soterrados.

El viernes 19 de septiembre se emitió la convocatoria de licitación para las obras iniciales, que abarcarán cuatro tramos a lo largo de 1.8 kilómetros, desde la calle Jerónimo Treviño hasta la Avenida de las Olimpiadas.

La administración busca materializar una de las principales promesas de campaña del alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció este martes 23 de septiembre.