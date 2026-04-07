Inicia Samuel reuniones comerciales en Japón en Mitsubishi Motors

El gobernador indicó que esta empresa es de las más rentables para llegar a NL, ya que en el estado hay una gran demanda de diferentes autos que ellos ensamblan

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició reuniones comerciales en Japón en la empresa Mitsubishi Motors.

A través de un comunicado, el mandatario estatal indicó que esta empresa es una de las más rentables para llegar a Nuevo León, ya que en el estado hay una gran demanda de diferentes autos que ellos ensamblan.

“Esta empresa tiene una de las redes de distribución más rentables en Nuevo León gracias a la alta demanda de pickups y SUVs.

“Y hoy venimos a decirles que nuestro estado se consolida como el mejor lugar para invertir y hacer negocios, y a escasos días del mundial, nuestra economía tendrá un boom nunca visto que favorecerá a cualquiera que quiera invertir con nosotros”, dijo el gobernador Samuel García.

Desde el pasado viernes, el gobernador junto con una comitiva de funcionarios estatales acudió a Japón por motivo de que el equipo nacional de este país jugará en Nuevo León en el próximo Mundial de la FIFA 2026.

En este viaje, además de las reuniones comerciales, el gobernador también ha hecho recorridos en estadios para replicar las medidas turísticas y de seguridad que tienen en Japón, en los próximos partidos que habrá en Monterrey.