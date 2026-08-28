Inicia Samuel García gira por Texas para promover inversión

El gobernador de Nuevo León sostendrá reuniones con empresarios y autoridades para abordar temas de interés para la entidad

La mañana de este jueves, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inició una gira de trabajo por las ciudades texanas de Austin y San Antonio, Texas, donde sostendrá reuniones con empresarios y autoridades para abordar temas de inversión, comercio, infraestructura, innovación y desarrollo regional.

A las 8:00 de la mañana, en Austin, García Sepúlveda, acompañado por representantes del Consejo Nuevo León, se reunió con el Opportunity Austin, la cual, según un comunicado estatal, es una organización regional enfocada en desarrollo económico, innovación y atracción de inversiones.

Luego, a las 10:00 de la mañana, sostuvo una mesa de trabajo con el Texas Business Leadership Council (TBLC) que es encabazado por el presidente y CEO, Yustin Yancy; en esta reunión se buscó identificar oportunidades de colaboración en cadenas de suministro, energía, infraestructura, comercio y formación de talento.

Luego, García se traslada a la ciudad de San Antonio donde se reunirá con la alcaldesa Gina Ortiz Jones para explorar proyectos conjuntos en materia de inversión, comercio, infraestructura e innovación.

“Además, atestiguará la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno estatal y Tech Bloc San Antonio, organización dedicada al desarrollo del sector tecnológico, para impulsar la vinculación entre empresas y comunidades tecnológicas de San Antonio y Monterrey”, indicó el comunicado.

Como parte de la agenda, el gobernador participará también como keynote speaker en el foro “NADBank Summit 2026”, donde ofrecerá una conferencia titulada “Nuevo León, el Líder de Inversión Extranjera Directa e Infraestructura en México”.

“El encuentro reúne a representantes de los sectores público y privado de México y Estados Unidos para abordar asuntos de la región fronteriza, entre ellos inversión binacional, infraestructura, transporte, energía, agua, integración de América del Norte y desarrollo de la fuerza laboral”, indicó el estado.

La gira tiene como uno de sus principales objetivos ampliar los vínculos económicos de Nuevo León con Texas y detectar nuevas oportunidades de inversión y cooperación entre ambas regiones.