Inicia remoción de cableado tras caída de estructura

Aunque hay acordonamiento, la movilidad de los peatones se complica, principalmente de quienes ahí acostumbran esperar al camión.

Trabajadores de diversas empresas iniciaron la remoción de cableado, tras el derrumbe de una pesada estructura de concreto en un viejo edificio en la avenida Pino Suárez.

En el tramo donde se registró el colapso, entre Padre Mier e Hidalgo, hay presencia de las autoridades de Monterrey.

Por la caída de la pesada estructura, que sucedió al filo de las tres de la madrugada, quedó impedido parcialmente el paso de los peatones.

La pesada estructura sigue sin ser removida del suelo.

Aunque hay acordonamiento, la movilidad de los peatones se complica, principalmente de quienes ahí acostumbran esperar al camión.

Y tienen que transitar en medio del peligros, entre cables tirados y otros que quedaron colgando.

Se deben iniciar las investigaciones porque en el punto donde la estructura colapsó, hay una nueva estructura.

Tránsito de Monterrey mantiene resguardo en ese punto.