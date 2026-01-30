Inicia rehabilitación de la Carretera Nacional

Los trabajos consisten en bacheo, renivelaciones y aplicación de riego de sello. Se espera que terminen para el 30 de abril

Con el objetivo de transformar la movilidad y garantizar la seguridad de miles de usuarios, el Gobierno de Santiago y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunciaron el arranque formal de los trabajos de rehabilitación de la Carretera Nacional en su paso por este municipio.

El anuncio fue encabezado por el Presidente Municipal, David de la Peña Marroquín, y el Director General del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca, quienes confirmaron que la intervención abarcará gran parte del tramo municipal, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad santiaguense.

Tramos a intervenir y alcance de la obra

Los trabajos consisten en bacheo, renivelaciones y aplicación de riego de sello. La estrategia se divide en dos frentes principales:

Sentido al sur: Desde la zona de El Barro hasta Las Cruces.

Sentido al norte: Desde Los Cavazos hasta El Barrial.

Estas labores complementan la rehabilitación realizada el año pasado en el tramo de El Barrial a El Faisán, buscando que la infraestructura vial recupere su calidad óptima.