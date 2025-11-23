Inicia rehabilitación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe

La secretaria de Igualdad e Inclusión afirmó que estas remodelaciones brindarán espacios para el desarrollo de las infancias en el municipio

La Secretaría de Igualdad e Inclusión inició este sábado, las obras de rehabilitación del Centro Integral de Cuidados en Guadalupe, con el fin de brindar espacios seguros para todos los ciudadanos.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, destacó que las obras serán un espacio para impulsar la reconstrucción del tejido social.

"Realmente le dieron al clavo a lo que significa el cuidado, y seguramente no nada más las personas de alrededor de esta comunidad lo van a aprovechar, seguramente más personas de Guadalupe van a venir, porque está hermosísimo y va a quedar más", indicó.

En su mensaje, la secretaria señaló que las remodelaciones brindarán la adecuación necesaria para el desarrollo de las infancias y familias del municipio.

"Estoy muy contenta de estar aquí poniendo esta primera piedra de una obra que va a ser, de verdad, transformadora", agregó.

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades será el encargado del financiamiento de estas operaciones, con el fin de que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto grado de rezago social.