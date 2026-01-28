Inicia reducción de carriles en Ruiz Cortines

Las obras podrían provocar un tiempo prolongado en los traslados habituales y el posible congestionamiento vial durante los próximos 13 días

Tu navegador no soporta el elemento de video.

De manera temporal, el carril en dirección al oriente de la avenida Ruiz Cortines presentará una reducción, con el objetivo de mejorar la vialidad y renovar la carpeta asfáltica.

Se trata del espacio que cruza por debajo de la avenida Miguel Alemán en Guadalupe, donde estarán activos los trabajos de rehabilitación de la vía para que los vehículos transmiten de una manera más adecuada.

Dicha reducción de carriles estará presente desde este martes 27 de enero hasta el 8 de febrero, de acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Nuevo León, porque lo que se exhorta a los ciudadanos a prever sus rutas de traslados.

Las autoridades publicaron un mapa en redes sociales que indica los trabajos que se realizarán y solicitaron a la población a mantener la paciencia a la hora de transitar por esta zona.

“A partir de mañana martes 27 de enero al 8 de febrero habrá reducción de carriles en la Av. Ruiz Cortines; te pedimos tomar precauciones y planificar rutas alternas. Seguimos trabajando día y noche para mejorar la movilidad. Te pedimos paciencia, valdrá la pena”, se lee en la publicación.

Asimismo, se contempla un tramo de contraflujo sobre el carril de la ecovía para saltar las obras que se estarán realizando en el bajo puente, mientras que en la incorporación de Miguel Alemán a Ruiz Cortines en dirección al oriente permanecerán cerradas.

Las obras podrían provocar un tiempo prolongado en los traslados habituales y el posible congestionamiento vial durante los próximos 13 días.