Inicia próxima semana vacunación por temporada invernal

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, pidió a toda la población prevenirse contra las enfermedades de invierno, como las respiratorias

La próxima semana arranca en Nuevo León la vacunación por temporada invernal, en la que se aplicarán 1.8 millones de biológicos para prevenir la Influenza, el Covid y el Neumococo.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, dijo que esta campaña es parte de la Semana Nacional de Vacunación.

La funcionaria pidió a toda la población prevenirse contra las enfermedades de invierno, como las respiratorias.

Aseguró que la prioridad son los grupos vulnerables, como los menores de edad, los adultos mayores de 60 años, los enfermos, las mujeres embarazadas, los recién nacidos y las personas con alguna discapacidad.

Explicó que las vacunas estarán disponibles para la población abierta.

Además, dijo, también aprovecharán para inmunizar a los alumnos de quinto año de primaria contra el virus del papiloma humano.