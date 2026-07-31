Inicia programa para vincular empresas y buscadores de empleo

Federico Rojas Veloquio, explicó que el programa busca facilitar la vinculación laboral y reducir la distancia entre quienes buscan una oportunidad

La Secretaría del Trabajo de Nuevo León pondrá en marcha “Martes de Contratación”, una estrategia permanente que permitirá a las personas interesadas en conseguir empleo entrevistarse directamente con empresas que cuentan con vacantes disponibles.

La primera jornada se realizará el martes 4 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en el tercer piso del Pabellón Ciudadano, donde participarán compañías de distintos sectores productivos.

Acercarán vacantes directamente a los solicitantes

El secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, explicó que el programa busca facilitar la vinculación laboral y reducir la distancia entre quienes buscan una oportunidad y las empresas que necesitan contratar personal.

La dependencia estatal mantendrá estas jornadas todos los martes en el mismo horario, con el propósito de ofrecer un punto de atención constante para la búsqueda de empleo.

En la primera edición participarán las siguientes empresas:

Villa Cero Planta Tubería Nacional

Kesos y Kosas

Bachoco

GEN Grúas y Elevadores Nacionales

Documentos necesarios para participar

Las personas interesadas en postularse deberán presentarse con la documentación necesaria para iniciar el proceso de vinculación con las compañías participantes:

Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Solicitud de empleo elaborada o currículo

La atención será presencial y los solicitantes podrán dialogar con representantes de las empresas para conocer las vacantes, los perfiles requeridos y las condiciones de cada puesto.

Habilitan canales para solicitar información

Quienes necesiten resolver dudas sobre “Martes de Contratación” u otros servicios laborales pueden comunicarse mediante WhatsApp al 81 2323 3264 o llamar al número 070.

La primera jornada tendrá lugar el próximo martes 4 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en el tercer piso del Pabellón Ciudadano.