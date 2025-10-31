Inicia proceso de preinscripción ciclo escolar 2026-2027

Del 3 al 20 de noviembre será el registro en línea para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria en Nuevo León. Reinscripción será automática

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que del 3 al 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en línea el proceso de preinscripción para educación básica del ciclo escolar 2026-2027.

Esta medida aplica para el ingreso a primero y segundo de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas y particulares.

Los requisitos son: contar con un correo electrónico del padre, madre o tutor, la CURP del estudiante y un comprobante de domicilio. Con estos datos deberán ingresar al portal nl.gob.mx/preinscripciones y llenar una solicitud con cuatro opciones de escuelas.

Una vez completado el registro, se enviará un acuse y folio al correo electrónico proporcionado, con el cual se podrá consultar, del 3 al 13 de febrero de 2026, la constancia de asignación escolar.

La dependencia aclaró que los alumnos que pasarán a segundo o tercero de preescolar, primero a sexto de primaria y segundo o tercero de secundaria no deberán realizar trámite, pues su reinscripción será automática.