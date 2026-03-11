Inicia proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027

Consiste en un descuento del 25%, 50%, 75% o 100% en la colegiatura mensual del alumno durante el ciclo escolar correspondiente

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación dieron a conocer este martes, la convocatoria para obtener una beca en las Instituciones Educativas Particulares de Educación Básica y Especial.

A través de Centro Estatal de Becas, las madres, padres o tutores deberán presentar la documentación correspondiente en el plantel donde estudian sus hijas o hijos, en días hábiles del 9 al 27 de marzo de 2026.

El comité escolar de becas de cada institución educativa será el encargado de comunicar los resultados, a más tardar el último día hábil de junio.

Este proceso está destinado para los niveles los niveles de preescolar, primaria y secundaria o la modalidad de educación especial.

Consiste en un descuento del 25%, 50%, 75% o 100% en la colegiatura mensual del alumno durante el ciclo escolar correspondiente.

Estos son los requisitos para adquirir una beca

Solicitar y llenar el formato proporcionado por la escuela

Estar inscrito en el plantel

Mantener un promedio mínimo de 8.5 al momento de realizar el trámite

Demostrar que la situación socioeconómica familiar requiere el apoyo para continuar o concluir los estudios

Cumplir con las normas de conducta y disciplina establecidas por la institución

La convocatoria puede ser consultada en la siguiente liga:

https://www.nl.gob.mx/es/convocatoria/becas-en-instituciones-educativas-particulares-de-educacion-basica-y-especial-ciclo-escolar-2026-2027

Para recibir más información puedes contactarte a los siguientes teléfonos:

81 2020 6303

81 2020 6307

81 2020 6308

O por vía WhatsApp: