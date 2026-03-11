Inicia proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación dieron a conocer este martes, la convocatoria para obtener una beca en las Instituciones Educativas Particulares de Educación Básica y Especial.
A través de Centro Estatal de Becas, las madres, padres o tutores deberán presentar la documentación correspondiente en el plantel donde estudian sus hijas o hijos, en días hábiles del 9 al 27 de marzo de 2026.
El comité escolar de becas de cada institución educativa será el encargado de comunicar los resultados, a más tardar el último día hábil de junio.
Este proceso está destinado para los niveles los niveles de preescolar, primaria y secundaria o la modalidad de educación especial.
Consiste en un descuento del 25%, 50%, 75% o 100% en la colegiatura mensual del alumno durante el ciclo escolar correspondiente.
Estos son los requisitos para adquirir una beca
Aquí te presentamos los requisitos para adquirir una beca escolar:
- Solicitar y llenar el formato proporcionado por la escuela
- Estar inscrito en el plantel
- Mantener un promedio mínimo de 8.5 al momento de realizar el trámite
- Demostrar que la situación socioeconómica familiar requiere el apoyo para continuar o concluir los estudios
- Cumplir con las normas de conducta y disciplina establecidas por la institución
La convocatoria puede ser consultada en la siguiente liga:
https://www.nl.gob.mx/es/convocatoria/becas-en-instituciones-educativas-particulares-de-educacion-basica-y-especial-ciclo-escolar-2026-2027
Para recibir más información puedes contactarte a los siguientes teléfonos:
- 81 2020 6303
- 81 2020 6307
- 81 2020 6308
O por vía WhatsApp:
- 812020 6306