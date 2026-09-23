Inicia otoño en urbe regia con cambio gradual de temperatura

Protección Civil estatal recomienda revisar la información oficial antes de realizar actividades al aire libre o traslados

Este 22 de septiembre inicia oficialmente el otoño en el hemisferio norte, una estación que en Nuevo León estará marcada inicialmente por temperaturas todavía cálidas durante el día, aunque con posibles cambios graduales, principalmente durante las mañanas y las noches.

En la urbe regia, el comienzo de la nueva estación se presenta con condiciones de cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas durante las primeras horas del día, para posteriormente incrementar durante la tarde.

El pronóstico para este martes contempla probabilidad de lluvia, una máxima de 33 grados y una mínima de 22.

El inicio del otoño no significa, sin embargo, que las temperaturas descenderán de manera inmediata.

En la zona metropolitana de Monterrey todavía pueden registrarse tardes cálidas, mientras que los cambios más notorios suelen presentarse paulatinamente durante las primeras horas del día y por la noche.

Ante el inicio de esta temporada, Protección Civil de Nuevo León informó que se mantiene atenta a las condiciones meteorológicas.

“En Protección Civil de Nuevo León nos mantenemos preparados y atentos a las condiciones meteorológicas para brindar atención ante cualquier situación que pudiera presentarse”, indicó la corporación estatal.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada sobre las variaciones en el pronóstico y consultar fuentes oficiales, particularmente ante la posibilidad de cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Protección Civil estatal recomienda revisar la información oficial antes de realizar actividades al aire libre o traslados.

El otoño también representa el inicio de un periodo en el que paulatinamente pueden aumentar los contrastes térmicos entre el día y la noche. Por ello, las autoridades recomiendan considerar estos cambios al salir de casa, especialmente para quienes realizan actividades durante las primeras horas de la mañana o después del anochecer.