Inicia operativo de seguridad 'Regia Navidad Segura 2025'

El municipio de Monterrey dio por iniciado el operativo de seguridad Regia Navidad Segura 2025, el cual estará vigente hasta el próximo 6 de enero, con el objetivo de fortalecer las labores de protección y prevención durante la temporada decembrina.

El alcalde Adrián de la Garza informó que, como parte de esta estrategia, se integrarán 500 elementos adicionales a los que de manera habitual realizan los rondines rutinarios en la ciudad, con la finalidad de incrementar la presencia policial.

“Estamos iniciando este operativo donde se sumarán al esfuerzo de seguridad que se realiza todos los días 500 elementos más, es decir, los elementos que normalmente hacen la labor de patrullaje para la prevención, y también para la atención de cualquier casa”, señaló el edil.

Corporaciones que participan en el operativo

A estos trabajos se sumarán corporaciones estatales y federales, entre ellas Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, Protección Civil, Cruz Roja, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el fin de brindar una cobertura integral en distintos puntos de la ciudad.

“Vamos a estar redoblando la seguridad en los espacios que tienen que ver con los centros comerciales, donde sabemos que hay mayor número de afluencia de personas buscan llegar a realizar alguna compra”, comentó el funcionario.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en zonas habitacionales para garantizar una mayor presencia dentro de las colonias, especialmente durante este periodo vacacional.

“Estamos redoblando además la vigilancia en las zonas habitacionales, porque sabemos que en estas épocas, además de los centros comerciales en las zonas habitacionales hay personas que salen de sus casas para hacer visitas en otras partes de la ciudad o bien en otras partes fuera de municipio de Monterrey o del estado de Nuevo León, y que requieren una constante vigilancia”, afirmó.

Con este operativo, el gobierno municipal busca prevenir delitos y responder de manera oportuna ante cualquier situación durante las celebraciones de fin de año.