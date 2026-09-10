Inicia nueva etapa de rehabilitación en avenida Monte Kristal

El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García, explicó que debido a los años que tenía la vialidad sin recibir un mantenimiento integral

El Gobierno de Juárez, encabezado por la Presidenta Municipal Mónica Oyervides Acosta, puso en marcha una nueva etapa de trabajos de rehabilitación en la avenida Monte Kristal, con la que se mejorarán las condiciones de movilidad y seguridad vial para alrededor de 60 mil habitantes de la zona sur del municipio.

La obra contempla la intervención de aproximadamente un kilómetro lineal de vialidad, donde se colocarán más de 10 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor. Además, se realizarán mil 140 metros cuadrados de bacheo mayor, 270 metros cuadrados de concreto hidráulico y trabajos de señalización horizontal.

Rehabilitan cerca de un kilómetro de avenida Monte Kristal

Durante el arranque de los trabajos, la Alcaldesa señaló que esta intervención forma parte de las acciones de su Administración para recuperar y modernizar las calles y avenidas que diariamente son utilizadas por miles de familias juarenses.

“Esta avenida va a tener una cara completamente nueva. Estamos con la construcción de casi un kilómetro de pavimento nuevo. Recuerden que esto lo estamos haciendo para mejorar y dignificar las condiciones de movilidad de todas las familias de Juárez”, señaló Oyervides Acosta.

La presidenta municipal destacó que esta obra da continuidad a las acciones realizadas previamente en el sector. Hace poco más de un año se llevó a cabo la pavimentación de la Brecha 76 y, posteriormente, se intervino un primer tramo de aproximadamente 500 metros de la avenida Monte Kristal.

Con esta nueva etapa se fortalecerá la conectividad de la zona sur de Juárez, al mejorar las condiciones de circulación entre colonias como Arboledas de San Roque, Fraccionamiento San Francisco y Los Cometas, entre otras.

Fortalecerán conectividad en la zona sur de Juárez

Oyervides Acosta reiteró que su Administración continuará impulsando obras que contribuyan a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias del municipio.

“Y así como esto, seguimos apostando por más Espacios de Unidad, por más banquetas, por más calles y avenidas en mejores condiciones. Quiero recordarles que continuamos trabajando en la avenida Arturo B. de la Garza; este es el corazón turístico y gastronómico del municipio de Juárez”, indicó.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, explicó que debido a los años que tenía la vialidad sin recibir un mantenimiento integral, fue necesario realizar trabajos de desbaste de la superficie existente y atender de manera puntual las zonas con mayor deterioro.

“Estamos trabajando sobre una vialidad que requería una atención a fondo. Por eso, además de colocar nueva carpeta asfáltica, estamos atendiendo los puntos que presentaban mayor deterioro para dejar una superficie en mejores condiciones y con mayor durabilidad”, señaló.

Trabajos se realizan durante la noche

García Cavazos agregó que los trabajos se desarrollan durante la noche, con el objetivo de reducir las molestias para las y los automovilistas y mantener, en la medida de lo posible, las condiciones de circulación durante el día.

Con estas acciones, el Gobierno de Juárez refrenda su compromiso de continuar mejorando la infraestructura vial y generando condiciones más seguras, dignas y eficientes para las familias de la zona sur del municipio.

Con información de Marisol Gómez.....