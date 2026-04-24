Inicia MTY obras para habilitar vuelta en Ocampo y Escobedo

La adecuación consistió en el retiro de un camellón y una guarnición que, desde su instalación en 2024 por la administración de Colosio

Como parte de un plan de ajustes viales, el Ayuntamiento de Monterrey liberará la vuelta a la izquierda en Ocampo y Escobedo, revirtiendo así el diseño implementado durante la administración de Luis Donaldo Colosio.

La adecuación consistió en el retiro de un camellón y una guarnición que, desde su instalación en 2024 por la administración de Colosio, impedía el radio de giro necesario para vehículos de grandes dimensiones como bomberos y ambulancias.

Las autoridades indicaron que esta "barrera" arquitectónica no solo entorpecía el tráfico diario, sino que representaba un riesgo crítico al obstruir el paso de ambulancias, camiones de bomberos y unidades de servicios de emergencia.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la supervisión de los trabajos, destacando que esta acción responde a una serie de estudios técnicos iniciados al arranque de su administración.

“Esto forma parte de los trabajos de estudios de ingeniería vial que se ordenaron desde el principio de la administración, donde teníamos considerado algunas de las zonas que fueron intervenidas”, señaló el alcalde regio.

“Vamos a estar anunciándoles constantemente el resultado de los trabajos de ingeniería vial; este es uno más, como lo hicimos en la zona norte de la ciudad, como lo estamos haciendo en el área de la avenida Guerrero y Ruiz Cortines, como lo estamos haciendo en Pino Suárez y Madero”, agregó.

Para habilitar el flujo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos retiró previamente un poste y demolió el cordón que limitaba la calzada, procediendo este jueves con la aplicación de nueva carpeta asfáltica para nivelar el área de rodamiento.

El municipio también tiene trabajos para liberar dos pasos vehiculares bajo el Arco de la Independencia, en Pino Suárez y Madero, cerrados desde hace casi tres años, como parte de una estrategia que indicó es para reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez, explicó que esta intervención es parte de una estrategia para "corregir errores" de diseño urbano que comprometían la seguridad.

Informó que medidas similares se están aplicando en la calle Garibaldi, buscando devolver la funcionalidad a arterias que fueron estranguladas por obras previas.

Con esta apertura, informaron, el gobierno municipal busca garantizar una movilidad más inteligente y, sobre todo, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en el centro de la ciudad.