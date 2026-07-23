Inicia Monterrey mantenimiento de 3.4 kilómetros en Alfonso Reyes

El operativo también contempla labores en 850 metros del bajo puente de la avenida Lázaro Cárdenas, entre Acueducto y Camino al Mirador

La administración de Monterrey puso en marcha un operativo de mantenimiento integral sobre la avenida Alfonso Reyes, donde se realizarán trabajos de conservación e imagen urbana a lo largo de 3.4 kilómetros, con la participación de 160 trabajadores.

Las labores abarcan el tramo comprendido entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza Sada, uno de los corredores de mayor circulación en el sur de la ciudad, informó el municipio.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Adrián de la Garza señaló que los trabajos de mantenimiento continuarán en distintos puntos de Monterrey como parte de las acciones permanentes para conservar la infraestructura urbana.

“La instrucción que tiene Servicios Públicos es estar atendiendo todos los cruces, todos los camellones y todas las intervenciones en las áreas públicas de Monterrey.

“Tienen que estar con mucha presencia, aunque ya se acabó el Mundial, nosotros seguimos trabajando como lo hicimos durante el Mundial y lo seguiremos haciendo todos estos meses y hasta el próximo año", afirmó.

El operativo también contempla labores en 850 metros del bajo puente de la avenida Lázaro Cárdenas, entre Acueducto y Camino al Mirador.

Entre las acciones programadas se encuentran poda de palmas, deshierbe, barrido, lavado y pintura de muros, rehabilitación de guarniciones, pintura de cordones, plantación de árboles, reparación de baches en una superficie de 500 metros cuadrados y mantenimiento de 12 luminarias.

De acuerdo con el municipio, en las labores participa personal de la Secretaría de Servicios Públicos, con apoyo de trabajadores de las cinco delegaciones municipales, con el propósito de agilizar la intervención y reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

En la supervisión también estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Wendy Cordero; el se