Inicia Monterrey cobro del Predial con incentivos fiscales

A partir de este primer día de 2026, se ofrecen diversas opciones para pagar esta contribución ya sea de forma presencial o virtual.

Para brindar la atención a los ciudadanos que acudieron este primero de enero a cumplir con el pago del Impuesto Predial, las cajas recaudadoras en Monterrey comenzaron a operar a las 5:22 horas.

Nazario Salinas Malo, director general de Finanzas del municipio, informó que se proyectaba iniciar con el cobro a las 8:00 de la mañana, pero para no tener a la gente esperando se determinó arrancar desde primera hora.

Recordó que el cumplimiento de esta obligación fiscal redunda en atender de manera eficiente las necesidades de los regiomontanos.

“Lo que nos toca es proporcionarle servicios públicos de calidad, eso es precisamente como respuesta al grado cumplimiento que tiene la ciudad de Monterrey.

“Casi el 70 por ciento de la ciudad cumple, lo que creció de un año a otro fue prácticamente 10 puntos porcentuales, son demasiadas personas más las que nos pagaron el año pasado, estamos muy contentos porque creo que refleja la confianza que tienen en el alcalde Adrián de la Garza”, comentó el funcionario.

El ciudadano puede acudir a cualquiera de las delegaciones de la Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00.

Salinas Malo invitó a la población a no trasladarse y cumplir con su obligación fiscal en línea, en el portal www.monterrey.gob.mx, contando sólo con su número de expediente catastral.

Para recibir los subsidios se debe estar al corriente en el pago del Impuesto Predial.

“Durante este mes tenemos el descuento regular de 15 por ciento, adicionalmente tenemos un 2.5 por ciento más si pagan todo el 2026 durante enero y si lo hacen en línea hay un 5 por ciento adicional, es decir, un 22.5 por ciento.

“Monterrey está privilegiando a los cumplidos y no se merecen otra cosa más que tener este tipo de incentivos fiscales”, comentó.

En 2025 la Tesorería Regia recaudó 1,760 millones de pesos del Predial, lo que representa un 20 por ciento más que el año previo.