Inicia Maratón Powerade Monterrey 2025 en Fundidora

La competencia recorre el centro de Monterrey, atrayendo participantes locales y de otros estados. Más de 8 mil personas se inscribieron

Este domingo dio inicio el Maratón Powerade Monterrey 2025, evento que reunió a decenas de corredores desde temprana hora en la pista del Parque Fundidora, punto donde se realizó el disparo de salida.

La competencia contempla un recorrido por distintos puntos del centro de Monterrey, lo que atrajo no solo a participantes locales, sino también a corredores provenientes de Coahuila y de diversas entidades del país, quienes se dieron cita para formar parte de esta edición.

Entre los participantes, algunos compartieron el esfuerzo que implicó llegar hasta esta prueba.

“Me preparé todo el año para esto, me lastimé, pero aquí estoy tratando de llegar a la meta”, expresó una corredora.

De acuerdo con los organizadores, se reportan más de 8 mil personas inscritas en el Maratón Powerade Monterrey 2025.

Durante el evento se cuenta con la presencia de personal de Fuerza Civil, quienes se mantienen vigilando el recorrido y asegurando la zona para el desarrollo de la competencia.