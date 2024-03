Inicia la semana de viajeros y visitantes en Monterrey

Llegó Semana Santa y el punto de reunión de los pasajeros es en la central de autobuses de Monterrey, donde las personas se dan cita desde muy temprano para irse de la ciudad pero también para visitar la urbe regia.

Desde las siete de la mañana se puede ver una gran afluencia de pasajeros que recorren la central de autobuses de la ciudad con el motivo de viajar para disfrutar las vacaciones y reunirse con su familia.

“Voy para Zacatecas, vamos una semana, allá está mi papá por eso vamos, me voy con mi hija, una hermana y una sobrina”. Comentó Fabiola.

Pero así como salen los regiomontanos de viaje, también arriban a la ciudad personas de otros estados.

“Vengo de México, aquí tengo a mi mamá y voy a estar una semana”. Gloria Vazquéz.

Aunque algunos viajeros que visitan la ciudad de las montañas, no es tanto de su agrado.

“Venimos de México, ya tengo cuatro veces que vengo, no me gusta casi nada de Monterrey, hay calles muy feas y bien basurientas pero vengo a ver a mi hijo que ya no tarda en venir por nosotros”. Resaltó Guadalupe.

Es así como las personas inician su semana santa, viajando para reunirse con sus seres queridos y disfrutando de un buen descanso y calor de semana santa.

Comentarios