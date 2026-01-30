Inicia la segunda ronda de negociaciones del Presupuesto

Por: Maguelsy Caballero 29 Enero 2026, 11:25

Luego de más de un mes de que se entregó un presupuesto, los diputados por fin se sentaron con el ejecutivo a plantear un nuevo presupuesto.

La segunda ronda de negociaciones del presupuesto comenzó con la asistencia de todos los coordinadores de las bancadas locales, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores y el encargado de la Tesorería, Ulises Carlin. Luego de más de un mes de que se entregó un presupuesto que no estaba consensuado por todas las bancadas y luego fue vetado por el gobernador, los diputados por fin se sentaron con el ejecutivo a plantear un nuevo presupuesto. Por parte del Ejecutivo se indicó que sí buscarán obtener deuda y enfocarán los recursos en seguridad y movilidad, mientras que por parte del Legislativo buscan que haya un aumento de participaciones federales a los municipios. En el 2025 sucedió la misma escena, en donde se inició el año sin un presupuesto y con reconducción del 2024 y no fue hasta Febrero que resolvieron el tema del presupuesto.