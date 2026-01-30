Inicia la segunda ronda de negociaciones del Presupuesto

La segunda ronda de negociaciones del presupuesto comenzó con la asistencia de todos los coordinadores de las bancadas locales, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores y el encargado de la Tesorería, Ulises Carlin.
Luego de más de un mes de que se entregó un presupuesto que no estaba consensuado por todas las bancadas y luego fue vetado por el gobernador, los diputados por fin se sentaron con el ejecutivo a plantear un nuevo presupuesto.
Por parte del Ejecutivo se indicó que sí buscarán obtener deuda y enfocarán los recursos en seguridad y movilidad, mientras que por parte del Legislativo buscan que haya un aumento de participaciones federales a los municipios.
En el 2025 sucedió la misma escena, en donde se inició el año sin un presupuesto y con reconducción del 2024 y no fue hasta Febrero que resolvieron el tema del presupuesto.