Inicia la glosa con la presencia de funcionarios de gobierno

En la glosa, los diputados cuestionan a los funcionarios estatales sobre las acciones y resultados que están haciendo en la actual administración

La primera glosa del gobierno inició en el Congreso del Estado con la presencia de funcionarios estatales como el secretario de Gobierno, Miguel Flores; el de Seguridad, Gerardo Escamilla, y el titular de Protección Civil, Erik Cavazos.

Como todos los años en el Poder Legislativo se lleva a cabo la glosa de gobierno, para que los diputados cuestionen al Estado sobre las acciones y resultados que están haciendo y para garantizar que se respondan las preguntas, inician la sesión con una protesta de decir la verdad.

Aunque esta acción fue criticada el año pasado, los diputados lo mantuvieron y tanto el secretario General de Gobierno, como el de Seguridad y los demás funcionarios estatales lo cumplieron, sólo diciendo “sí protesto”, pero sin levantar la mano.

El primero en tomar la palabra fue el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, quien resaltó el trabajo en movilidad y seguridad del actual gobierno.

“La glosa no se trata de discutir, percepciones, sino de reafirmar con datos y realidades; los resultados presentados en el cuarto informe que son puras buenas noticias para Nuevo León, en materia de movilidad somos el único estado en construir dos líneas del Metro al mismo tiempo, por cierto, el monoriel más largo de todo América Latina

“También renovamos por completo la flotilla de 4,000 nuevas unidades como también el único gobierno de la historia que ya construyó cuatro carreteras y hoy sigue construyendo tres, a la vez en materia de seguridad, realizamos una inversión histórica de $30,000 millones de pesos, y hoy tenemos a la mejor Policía de México”, dijo Miguel Flores.

Así mismo, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, resaltó la reducción en los porcentajes de delitos.

“Los resultados son positivos en el 2025, los homicidios dolosos disminuyeron un 54%, el feminicidio en un 82%, pasamos de ser el cuarto lugar nacional, según la tabla, según la tasa de 100,000 habitantes al 14 y estamos por debajo de la media.

“También podemos reportar una reducción en el delito de robo, sus distintos modalidades de un 25%. Gracias al trabajo conjunto entre los municipios, Fiscalía y Fuerza Civil detrás de cada resultado, hay un esfuerzo sostenido para fortalecer a las instituciones en Fuerza Civil, hemos vivido una etapa de crecimiento sin precedentes”, dijo Escamilla.