Inicia Juárez recarpeteo de Camino a Rancho Viejo con concreto

Como parte del programa integral de rehabilitación de calles y avenidas principales, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, dio el banderazo de salida a las obras de construcción en la avenida Camino a Rancho Viejo, ubicada en la colonia Lomas de los Naranjos, al sur-oriente del municipio.
La obra civil contempla una inversión destinada a rehabilitar uno de los puntos con mayor desgaste vial de la zona, el cual se ha visto severamente afectado a lo largo de los años por el constante escurrimiento pluvial.
Detalles técnicos y alcance de la obra
De acuerdo con la información técnica proporcionada por las autoridades, el proyecto está diseñado para ofrecer una alta durabilidad y resistencia:
Población beneficiada: Alrededor de 5,500 habitantes de la zona.
Extensión: Más de 270 metros lineales.
Material: Concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor (concreto MR de alta resistencia).
Trabajos complementarios: Mejoramiento de terracerías, colocación de base cementada, instalación de señalamiento vial y la construcción de un dentellón de protección.
Tiempo estimado de ejecución: Aproximadamente 150 días (sujeto a condiciones climatológicas).
"Esta obra es una necesidad que sabíamos que por muchos años estuvo desatendida, pero en esta administración hemos volteado a verla de una forma muy empática, para rehabilitar y salvaguardar las avenidas principales y las calles locales del municipio", expresó la edil Oyervides Acosta durante el evento de arranque.