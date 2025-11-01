Inicia Juárez operativo en panteones por Día de Muertos

Este programa arrancó en el Panteón Municipal El Rosario y contó con la presencia del alcalde, Félix Arratia, quien se comprometió a terminar con saldo blanco

En el marco de la celebración de los fieles difuntos, el municipio de Juárez inició desde este viernes 31 de octubre con el operativo especial en panteones, con el objetivo de que estas fechas se lleven a cabo sin contratiempos.

Este programa arrancó en el Panteón Municipal El Rosario y contó con la presencia del alcalde, Félix Arratia, quien se comprometió a conseguir saldo blanco todo el fin de semana.

“Las y los ciudadanos pueden tener la seguridad de acudir con tranquilidad y orden a visitar a sus seres queridos. Tanto en los panteones municipales como en los privados, estamos trabajando para ofrecer paz y seguridad durante su estancia”, expresó.

Arratia Cruz estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza Salinas; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mauricio Refugio Alfonso Gaviña Mendieta; la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández; el director de Protección Civil y Bomberos de Juárez, Rodrigo Rangel Cano, así como regidores y síndicos del Ayuntamiento.

Además de las labores de mantenimiento en los camposantos, cuerpos de rescate, como Protección Civil, realizaron simulacros de situaciones que podrían acontecer, como la caída de una persona en alguna tumba, esto para perfeccionar los protocolos de actuación y comprobar el estado del equipo.

El operativo estará activo desde este viernes 31 de octubre desde las 09:00 a las 17:00 horas, hasta el domingo 2 de noviembre. También habrá personal de salud y de seguridad realizando recorridos preventivos.

La administración municipal refrenda su compromiso de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía mediante la coordinación entre sus distintas dependencias, trabajando por mantener la armonía y el orden en esta importante celebración.